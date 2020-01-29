Чем необычна выставка в Русском музее об искусстве Ленинграда второй половины ХХ века

Те, кто знаком с книгами Екатерины Андреевой – «Все и ничто» и в особенности «Угол несоответствия», посвященной направлениям отечественного нонконформизма, – знают, что автор прослеживает в судьбах и поступках художников индивидуальный героизм и особенно ценит их свободу и навык безоглядного существования. В экспозиции эта мысль раскрыта чередой монографических залов. Евгений Михнов-Войтенко создает собственный вариант абстрактного экспрессионизма в серии работ конца 1950-х гг. «Тюбик», выдавливая чистую краску на холст прямо из тюбика и таким способом покрывая весь холст знаками, которые стоит сравнить с расшифрованным в это время сотрудником Кунсткамеры петербургским ученым Юрием Кнорозовым иероглифическим письмом индейцев майя. Вслед за залом с работами «школы Сидлина», тренировавшего у своих учеников тонкость живописного слуха и чувствительность к темной цветовой гамме, идет зал, посвященный Соломону Россину, который стремится предъявить в живописи всю вселенную в собственном исполнении, для этого переписав по новой Рембрандта с учетом свершений Пикассо. Вокруг скульптуры Пелагеи Шуриги 1971 г. «Мексика» закомпонованы графические работы из бесконечного проекта Бориса Кошелохова «Два хайвэя», а решительность и строгость написанного в 1962 г. холста Евсея Моисеенко «С нами Бог» поддерживается камерным пафосом близкой к рэди-мейду скульптуры Константина Симуна «Пьета» в разделе «Мистический экспрессионизм» – наиболее пестром по составу имен и произведений на выставке. Молодые неоэкспрессионисты из группы «Новые художники» во главе с Тимуром Новиковым, чьи работы представлены в финальном разделе, с новой силой бросаются расцвечивать город ударами своих кистей.