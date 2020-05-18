Эллу Панеях наградили премией «ЛибМиссия» за цикл публикаций в «Ведомостях»

Монография «Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР» выпущена в цикле «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение». Это совместное исследование фольклористов и антропологов Александры Архиповой (старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, приглашенный профессор Российской экономической школы) и Анны Кирзюк (научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС). Оно посвящено феномену городских легенд и страхов советского времени. В книге рассказывается, почему возникали такие страхи, как они превращались в слухи и городские легенды, как они влияли на поведение советских людей и порой порождали масштабные моральные паники. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы.