Эллу Панеях наградили премией «ЛибМиссия» за цикл публикаций в «Ведомостях»Жюри отметило значимость статей об обществе, государстве и правоохранительной системе
Жюри публицистической премии «ЛибМиссия» объявило победителей за 2019 г. В номинации «Аналитика» лучшей работой признана монография Александры Архиповой и Анны Кирзюк «Опасные советские вещи», а в категории «Публицистика» победила социолог Элла Панеях – ее отметили за цикл статей в газете «Ведомости» об обществе, государстве и правоохранительной системе. Специальные призы жюри присудило Дмитрию Орешкину за книгу «Джугафилия и советский статистический эпос» (издательство «Мысль») и Ивану Микиртумову за серию статей в Republic и «Ведомостях».
«ЛибМиссия» учреждена фондом «Либеральная миссия» в 2016 г. с целью привлечения внимания общества к авторам (ученым, популяризаторам, публицистам), чьи публикации вносят вклад в аналитические исследования текущей общественно-политической ситуации в России и в мире. Премии вручаются в двух номинациях: авторам за лучшую книгу о текущем общественно-политическом процессе (номинация «Аналитика») и за цикл публикаций в СМИ (номинация «Публицистика»), выпущенные в течение премиального цикла. Победители получают денежный приз в 250 000 руб. Победителей определяет жюри – писатель и журналист Денис Драгунский, публицист Александр Архангельский, профессор факультета медиа, коммуникаций и дизайна НИУ ВШЭ Анна Качкаева и политолог, вице-президент фонда «Либеральная миссия» Кирилл Рогов.
Монография «Опасные советские вещи: Городские легенды и страхи в СССР» выпущена в цикле «Культура повседневности» издательства «Новое литературное обозрение». Это совместное исследование фольклористов и антропологов Александры Архиповой (старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, приглашенный профессор Российской экономической школы) и Анны Кирзюк (научный сотрудник ШАГИ РАНХиГС). Оно посвящено феномену городских легенд и страхов советского времени. В книге рассказывается, почему возникали такие страхи, как они превращались в слухи и городские легенды, как они влияли на поведение советских людей и порой порождали масштабные моральные паники. Исследование опирается на данные опросов, интервью, мемуары, дневники и архивные документы.
Социолог, кандидат социологических наук Элла Панеях изучает социологию государства и права, экономическую социологию. Преподавала в Европейском университете в Санкт-Петербурге, сейчас ‒ в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. В «Ведомостях» Панеях публикуется с 2002 г. Предметом исследований Панеях становились важные социальные явления, междисциплинарные практики права и правоприменения в России. В 2019 г. темами статей Панеях в «Ведомостях» становились несамостоятельность российских судов, трансформация оценки населением происходящих в стране процессов и отношения к СМИ.