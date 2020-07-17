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Выживут ли Бивис и Баттхед в эпоху политкорректности

Майкл Джадж перезапускает знаменитый мультсериал про двух юных придурков
Софья Корепанова
Продюсер, режиссер Майкл Джадж /Steve Jennings / Getty Images via AFP

Бивис и Батхед – «вечно напыщенные безнадежные идиоты, которые едва умеют читать», «два хихикающих, одержимых сексом болвана», «выродившиеся, невероятно глупые подростки» – СМИ никогда не находили хороших слов для Бивиса и Баттхеда. Тем не менее они были очень популярны на MTV в 1990-х гг. В этом крылась какая-то загадка. Los Angeles Times писала, что, случись вам встретить эту парочку в жизни, первым желанием было бы упечь обоих за решетку. Но, увидев их на экране, зритель смеялся.

Теперь Бивис и Баттхед возвращаются. Сценарий мультсериала пишет Майкл Джадж, который когда-то и придумал этих персонажей. Выйдет сериал в эфире американского телеканала Comedy Central. Планируется два новых сезона, специальные выпуски и спин-оффы. Но будет ли популярна парочка тупых тинейджеров из 1990-х, привыкшая глумиться над всеми моральными ценностями, в эпоху MeToo и Black lives matter? Джадж и Comedy Central излучают оптимизм. Однако Бивис и Баттхед уже пытались вернуться на телеэкраны в 2011 г. и потерпели провал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных