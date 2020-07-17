Выживут ли Бивис и Баттхед в эпоху политкорректности

Выживут ли Бивис и Баттхед в эпоху политкорректностиМайкл Джадж перезапускает знаменитый мультсериал про двух юных придурков
Бивис и Батхед – «вечно напыщенные безнадежные идиоты, которые едва умеют читать», «два хихикающих, одержимых сексом болвана», «выродившиеся, невероятно глупые подростки» – СМИ никогда не находили хороших слов для Бивиса и Баттхеда. Тем не менее они были очень популярны на MTV в 1990-х гг. В этом крылась какая-то загадка. Los Angeles Times писала, что, случись вам встретить эту парочку в жизни, первым желанием было бы упечь обоих за решетку. Но, увидев их на экране, зритель смеялся.
Теперь Бивис и Баттхед возвращаются. Сценарий мультсериала пишет Майкл Джадж, который когда-то и придумал этих персонажей. Выйдет сериал в эфире американского телеканала Comedy Central. Планируется два новых сезона, специальные выпуски и спин-оффы. Но будет ли популярна парочка тупых тинейджеров из 1990-х, привыкшая глумиться над всеми моральными ценностями, в эпоху MeToo и Black lives matter? Джадж и Comedy Central излучают оптимизм. Однако Бивис и Баттхед уже пытались вернуться на телеэкраны в 2011 г. и потерпели провал.