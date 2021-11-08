Попечители МХАТ им. Горького прекращают отношения с театром из-за ухода Боякова

Бояков стал худруком МХАТа в декабре 2018 г. Он сменил на этом посту Татьяну Доронину, которая стала президентом театра. 1 ноября этого года Бояков сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об увольнении. Произошло это после того, как у театра сменился гендиректор. По решению Минкультуры, которое является учредителем МХАТа, 27 октября на этой должности Олега Михайлова сменил Владимир Кехман. Новый гендиректор театра, как утверждает Бояков, и предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию.