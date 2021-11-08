Попечители МХАТ им. Горького прекращают отношения с театром из-за ухода Боякова

Попечители МХАТ им. Горького прекращают отношения с театром из-за ухода БояковаВ сезоне 2020/21 г. на новые постановки советом было привлечено 150 млн руб.
Совет попечителей МХАТ им. М. Горького прекращает сотрудничество с театром, говорится в официальном сообщении совета со ссылкой на его председателя, коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Игоря Кудряшкина. Текст обращения есть в распоряжении «Ведомостей». По словам Кудряшкина, отношения с попечителями «строились на творческой политике, которую формулировал и проводил худрук театра Эдуард Бояков».
Бояков стал худруком МХАТа в декабре 2018 г. Он сменил на этом посту Татьяну Доронину, которая стала президентом театра. 1 ноября этого года Бояков сообщил на своей странице в Facebook, что написал заявление об увольнении. Произошло это после того, как у театра сменился гендиректор. По решению Минкультуры, которое является учредителем МХАТа, 27 октября на этой должности Олега Михайлова сменил Владимир Кехман. Новый гендиректор театра, как утверждает Бояков, и предложил ему написать заявление об уходе по собственному желанию.
«Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина – мое отношение к Дорониной», – написал Бояков на своей странице в Facebook, отказавшись комментировать «другие аспекты коммуникации с Кехманом».
Согласно уставу МХАТа худрук театра назначается и освобождается от должности Минкультуры. Ранее представитель Минкультуры заявлял «Ведомостям», что увольнение художественного руководителя театра стало для министерства «абсолютной неожиданностью». Теперь, по его словам, гендиректор МХАТа должен согласовать новую кандидатуру худрука с министерством как с учредителем театра: «А мы, в свою очередь, обсудим эту кандидатуру с профессиональным сообществом».
Совет попечителей МХАТа был создан в 2020 г. на базе фонда «Институт культурной политики», указано на сайте театра. В его состав входят гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Ростсельмаша» Константин Бабкин, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов и др. Задачи совета – привлечение финансирования и поддержка новых постановок и гастролей театра. За сезон 2020/21 г. на эти цели, как указано в заявлении совета попечителей, было привлечено порядка 150 млн руб. Эти средства были направлены на выпуск спектаклей «Нюрнбергский вальс», «Лавр», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье», «Пиноккио», проведение гастролей спектакля «Лес» в Санкт-Петербурге. От Минкультуры МХАТ получил в 2020 г. почти 545 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Совету попечителей МХАТа на сегодня не известны планы нового гендиректора и этим в том числе обусловлено решение прекратить отношения с театром, приводятся в официальном заявлении совета слова Кудряшкина. В интервью «Известиям» 6 ноября Кехман сообщил, что поиски нового худрука МХАТа начнутся не ранее января 2022 г. Говоря о стратегии управления театром, он отметил, что цель сейчас одна: вернуть в театр Доронину. «Ведомости» направили запросы в Минкультуры и МХАТ.