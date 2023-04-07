Non/fiction 2023: нейросеть и комиксы

Но программа стала ощутимо бледнее по сравнению с предыдущими годами. Роман «До самого рая» американки Ханьи Янагихары (известной по бестселлеру «Маленькая жизнь») – едва ли не самая громкая переводная новинка ярмарки. Из российских резонансных «премьер» львиная доля приходится на «Редакцию Елены Шубиной». Кроме того, сохранился формат презентации еще не вышедшей книги – верный показатель контентного голода.