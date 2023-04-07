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Non/fiction 2023: нейросеть и комиксы

Главные темы популярной книжной ярмарки – новые технологии и истории в картинках
Николай Корнацкий
Евгений Разумный / Ведомости

С 6 по 9 апреля в московском Гостином дворе пройдет 25-я ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction – всего четыре месяца спустя после предыдущей. С этого года она окончательно переходит на осенне-весенний формат. Количественные показатели остались прежними – около 300 мероприятий, сотни издательств-участников.

Но программа стала ощутимо бледнее по сравнению с предыдущими годами. Роман «До самого рая» американки Ханьи Янагихары (известной по бестселлеру «Маленькая жизнь») – едва ли не самая громкая переводная новинка ярмарки. Из российских резонансных «премьер» львиная доля приходится на «Редакцию Елены Шубиной». Кроме того, сохранился формат презентации еще не вышедшей книги – верный показатель контентного голода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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