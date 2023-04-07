Non/fiction 2023: нейросеть и комиксы

Non/fiction 2023: нейросеть и комиксыГлавные темы популярной книжной ярмарки – новые технологии и истории в картинках
С 6 по 9 апреля в московском Гостином дворе пройдет 25-я ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction – всего четыре месяца спустя после предыдущей. С этого года она окончательно переходит на осенне-весенний формат. Количественные показатели остались прежними – около 300 мероприятий, сотни издательств-участников.
Но программа стала ощутимо бледнее по сравнению с предыдущими годами. Роман «До самого рая» американки Ханьи Янагихары (известной по бестселлеру «Маленькая жизнь») – едва ли не самая громкая переводная новинка ярмарки. Из российских резонансных «премьер» львиная доля приходится на «Редакцию Елены Шубиной». Кроме того, сохранился формат презентации еще не вышедшей книги – верный показатель контентного голода.
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