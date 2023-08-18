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«АльфаРомео»: укрощение строптивых

В онлайн-кинотеатре Start вышли первые эпизоды нового комедийного сериала про мачо и феминистку
Роман Черкасов

Фемактивистка Даша (Кристина Кучеренко, снимавшаяся в сериалах «Ваша честь» и «Два холма») едет в Москву, чтобы получить там грант и открыть на эти деньги школу феминизма в родном Жигулевске. Грант ей не дают, зато в поезде она знакомится с бойцом без правил Антоном (Антон Артемьев, играл в фильмах «Ника» и «По-мужски»), искренне убежденным, что место женщины – на кухне, а «весь этот ваш» феминизм – побочное следствие отсутствия мужского внимания. Свой взгляд на жизнь он без стеснения озвучивает на камеру, Даша выкладывает видео в сеть, и на следующий день оно становится вирусным.

Даша решает, что снимать Антона – отличная идея и что ей нужно посвятить свой видеоблог перевоспитанию токсичного сексиста. Антон не против. Он уверен, что все будет наоборот и его незамысловатые проповеди о взаимоотношении полов вмиг вправят мозги Дашиной аудитории. Ну и еще он выдвигает условие, что, если через два месяца Даша наберет миллион подписчиков, она займется с ним сексом. Даша почему-то соглашается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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