«АльфаРомео»: укрощение строптивых

«АльфаРомео»: укрощение строптивыхВ онлайн-кинотеатре Start вышли первые эпизоды нового комедийного сериала про мачо и феминистку
Фемактивистка Даша (Кристина Кучеренко, снимавшаяся в сериалах «Ваша честь» и «Два холма») едет в Москву, чтобы получить там грант и открыть на эти деньги школу феминизма в родном Жигулевске. Грант ей не дают, зато в поезде она знакомится с бойцом без правил Антоном (Антон Артемьев, играл в фильмах «Ника» и «По-мужски»), искренне убежденным, что место женщины – на кухне, а «весь этот ваш» феминизм – побочное следствие отсутствия мужского внимания. Свой взгляд на жизнь он без стеснения озвучивает на камеру, Даша выкладывает видео в сеть, и на следующий день оно становится вирусным.
Даша решает, что снимать Антона – отличная идея и что ей нужно посвятить свой видеоблог перевоспитанию токсичного сексиста. Антон не против. Он уверен, что все будет наоборот и его незамысловатые проповеди о взаимоотношении полов вмиг вправят мозги Дашиной аудитории. Ну и еще он выдвигает условие, что, если через два месяца Даша наберет миллион подписчиков, она займется с ним сексом. Даша почему-то соглашается.