«АльфаРомео»: укрощение строптивых

Фемактивистка Даша (Кристина Кучеренко, снимавшаяся в сериалах «Ваша честь» и «Два холма») едет в Москву, чтобы получить там грант и открыть на эти деньги школу феминизма в родном Жигулевске. Грант ей не дают, зато в поезде она знакомится с бойцом без правил Антоном (Антон Артемьев, играл в фильмах «Ника» и «По-мужски»), искренне убежденным, что место женщины – на кухне, а «весь этот ваш» феминизм – побочное следствие отсутствия мужского внимания. Свой взгляд на жизнь он без стеснения озвучивает на камеру, Даша выкладывает видео в сеть, и на следующий день оно становится вирусным.