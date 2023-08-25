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ММКЯ-2023: дети, «новые взрослые» и тру-крайм

На популярной книжной ярмарке представят экранизацию книги Павла Басинского
Николай Корнацкий
Старейшая и одна из самых популярных ярмарок столицы, ММКЯ пока не вернула былую посещаемость / АГН Москва

Ставшая 36-й Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) откроется 30 августа. Вместо прошлогоднего комплекса «Гостиный двор» она возвращается в «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. В течение пяти дней здесь пройдет более 300 мероприятий, будут представлены сотни тысяч книги от сотен издательств. Также в программе подведение итогов премии «Книга года». Среди ее номинантов – Алексей Иванов и Шамиль Идиатуллин.

Афиша ярмарки представляет срез ключевых тенденций книжной индустрии. Среди них – усиление позиций сегмента Young Adult. В программе заявлено почти 30 авторов и презентация нового тематического импринта. Книжная индустрия все плотнее сотрудничает с другими индустриями – такими, как кино и видеоигры, поэтому в рамках ММКЯ расскажут о нескольких экранизациях, а также проведут тематические паблик-токи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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