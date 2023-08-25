ММКЯ-2023: дети, «новые взрослые» и тру-крайм

ММКЯ-2023: дети, «новые взрослые» и тру-краймНа популярной книжной ярмарке представят экранизацию книги Павла Басинского
Ставшая 36-й Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) откроется 30 августа. Вместо прошлогоднего комплекса «Гостиный двор» она возвращается в «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. В течение пяти дней здесь пройдет более 300 мероприятий, будут представлены сотни тысяч книги от сотен издательств. Также в программе подведение итогов премии «Книга года». Среди ее номинантов – Алексей Иванов и Шамиль Идиатуллин.
Афиша ярмарки представляет срез ключевых тенденций книжной индустрии. Среди них – усиление позиций сегмента Young Adult. В программе заявлено почти 30 авторов и презентация нового тематического импринта. Книжная индустрия все плотнее сотрудничает с другими индустриями – такими, как кино и видеоигры, поэтому в рамках ММКЯ расскажут о нескольких экранизациях, а также проведут тематические паблик-токи.