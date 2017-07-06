«Наши идеи опережали время»

Анатолий Сагалевич рассказывает об истории глубоководных обитаемых аппаратов в России, топливе будущего со дна Мирового океана, дружбе с Джеймсом Кэмероном и о том, кто в действительности придумал сюжет фильма «Титаник»

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Океанолог, Герой России Анатолий Сагалевич М. Стулов / Ведомости

Кажется, люди таких разнообразных талантов и такого масштаба – плод воображения писателей или кинематографистов. Ан нет, они живут и среди нас. Как минимум один. Знакомьтесь: Анатолий Сагалевич – джазовый барабанщик, профессиональный баскетболист, бард, доктор технических наук, конструктор и пилот глубоководных аппаратов, исследователь океана с мировым именем, Герой России.

Анатолий Сагалевич Родился 5 сентября 1938 г. в Чернигове. Окончил Московский механический техникум и Всесоюзный заочный энергетический институт. Доктор технических наук.

1959 1959 начал работать в Институте автоматики и телемеханики и играть за баскетбольный клуб «Динамо» (Москва)

1965 начал работать в Институте океанологии АН СССР

1977 участвовал в первой экспедиции ГОА Pisces на озере Байкал. Награжден орденом «Знак Почета».

1979 назначен руководителем лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов

1987 за создание ГОА «Мир» награжден орденом Ленина

1989 участвовал в семи экспедициях по обследованию и герметизации затонувшей АПЛ «Комсомолец». Награжден орденом Мужества

2007 произвел первое в мире подледное погружение на дно в точке Северного полюса. 10 января 2008 г. присвоено звание Героя России

Всемирную славу Сагалевичу принесли глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) «Мир», спроектированные при его участии и построенные в Финляндии в рекордно короткие сроки, несмотря на действовавшие против СССР санкции: контракт с компанией Rauma Repola был подписан в мае 1985 г., а в декабре 1987 г. «Миры» впервые погрузились на проектную глубину 6000 м.

После этого у Сагалевича было еще более 500 погружений с научными и оборонными целями: открытия гидротермальных полей, консервация реактора на затонувшей атомной подводной лодке «Комсомолец» и исследование причин аварии АПЛ «Курск», погружение на дно Байкала с Владимиром Путиным, экспедиция к месту гибели немецкого линкора «Бисмарк» и первый в мире спуск под лед Северного полюса на глубину 4300 м...

Оскаровского лауреата Джеймса Кэмерона Сагалевич называет по-свойски Джим. Ведь именно с борта «Мира» под управлением Сагалевича Кэмерон снимал подводные сцены фильма «Титаник», завоевавшего 11 премий «Оскар» и установившего мировой рекорд по сборам. Режиссера и ученого связывают многолетняя дружба и сотрудничество: Кэмерон участвовал в семи экспедициях под руководством Сагалевича, погружался на «Мирах» 49 раз. Именно Кэмерон написал предисловие к книге Сагалевича «Глубина», второе издание которой вышло в этом году.

Мы беседуем в кабинете Сагалевича – заведующего лабораторией Института океанологии им. Ширшова РАН. Ученый вспоминает о былых экспедициях и рассказывает, чем занимается сейчас (оказывается, в книгу вошло далеко не все). В последние годы знания и умения Героя России родине оказались не нужны: «Миры» стоят на приколе в Калининграде, носитель ГОА – научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» выходит в море без них. А Сагалевич ездит по миру, участвует в международных конференциях. И помогает китайцам строить уникальный обитаемый аппарат с глубиной погружения 11 000 м.

– У СССР было два глубоководных обитаемых аппарата Pisces, построенных в Канаде. Вы объясняете в «Глубине», почему понадобилось строительство двух шеститысячников: потому что 98% морского дна находится на глубине до 6000 м. Но как вам удалось убедить руководство страны, что советской науке нужны такие аппараты?