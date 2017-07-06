Интервью

«Наши идеи опережали время»

Анатолий Сагалевич рассказывает об истории глубоководных обитаемых аппаратов в России, топливе будущего со дна Мирового океана, дружбе с Джеймсом Кэмероном и о том, кто в действительности придумал сюжет фильма «Титаник»

Кажется, люди таких разнообразных талантов и такого масштаба – плод воображения писателей или кинематографистов. Ан нет, они живут и среди нас. Как минимум один. Знакомьтесь: Анатолий Сагалевич – джазовый барабанщик, профессиональный баскетболист, бард, доктор технических наук, конструктор и пилот глубоководных аппаратов, исследователь океана с мировым именем, Герой России.

Анатолий Сагалевич
  • Родился 5 сентября 1938 г. в Чернигове. Окончил Московский механический техникум и Всесоюзный заочный энергетический институт. Доктор технических наук.
  • 1959
    1959 начал работать в Институте автоматики и телемеханики и играть за баскетбольный клуб «Динамо» (Москва)
  • 1965
    начал работать в Институте океанологии АН СССР
  • 1977
    участвовал в первой экспедиции ГОА Pisces на озере Байкал. Награжден орденом «Знак Почета».
  • 1979
    назначен руководителем лаборатории научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов
  • 1987
    за создание ГОА «Мир» награжден орденом Ленина
  • 1989
    участвовал в семи экспедициях по обследованию и герметизации затонувшей АПЛ «Комсомолец». Награжден орденом Мужества
  • 2007
    произвел первое в мире подледное погружение на дно в точке Северного полюса. 10 января 2008 г. присвоено звание Героя России

Всемирную славу Сагалевичу принесли глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) «Мир», спроектированные при его участии и построенные в Финляндии в рекордно короткие сроки, несмотря на действовавшие против СССР санкции: контракт с компанией Rauma Repola был подписан в мае 1985 г., а в декабре 1987 г. «Миры» впервые погрузились на проектную глубину 6000 м.

После этого у Сагалевича было еще более 500 погружений с научными и оборонными целями: открытия гидротермальных полей, консервация реактора на затонувшей атомной подводной лодке «Комсомолец» и исследование причин аварии АПЛ «Курск», погружение на дно Байкала с Владимиром Путиным, экспедиция к месту гибели немецкого линкора «Бисмарк» и первый в мире спуск под лед Северного полюса на глубину 4300 м...

Оскаровского лауреата Джеймса Кэмерона Сагалевич называет по-свойски Джим. Ведь именно с борта «Мира» под управлением Сагалевича Кэмерон снимал подводные сцены фильма «Титаник», завоевавшего 11 премий «Оскар» и установившего мировой рекорд по сборам. Режиссера и ученого связывают многолетняя дружба и сотрудничество: Кэмерон участвовал в семи экспедициях под руководством Сагалевича, погружался на «Мирах» 49 раз. Именно Кэмерон написал предисловие к книге Сагалевича «Глубина», второе издание которой вышло в этом году.

Мы беседуем в кабинете Сагалевича – заведующего лабораторией Института океанологии им. Ширшова РАН. Ученый вспоминает о былых экспедициях и рассказывает, чем занимается сейчас (оказывается, в книгу вошло далеко не все). В последние годы знания и умения Героя России родине оказались не нужны: «Миры» стоят на приколе в Калининграде, носитель ГОА – научно-исследовательское судно «Академик Мстислав Келдыш» выходит в море без них. А Сагалевич ездит по миру, участвует в международных конференциях. И помогает китайцам строить уникальный обитаемый аппарат с глубиной погружения 11 000 м.

– У СССР было два глубоководных обитаемых аппарата Pisces, построенных в Канаде. Вы объясняете в «Глубине», почему понадобилось строительство двух шеститысячников: потому что 98% морского дна находится на глубине до 6000 м. Но как вам удалось убедить руководство страны, что советской науке нужны такие аппараты?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике