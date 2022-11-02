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Игорь Бутман: Джаз был в России запретным плодом, а стал индустрией

Известный джазовый музыкант о том, почему для джаза в России сегодня прекрасное время
Галина Столярова
Музыкант Игорь Бутман / Павел Головкин / ТАСС

Столетие российского джаза художественный руководитель Московского джазового оркестра народный артист России саксофонист Игорь Бутман отмечает масштабнее, чем недавний собственный юбилей. На летних фестивалях он показал нам колоритный джаз с Востока, в октябре открыл в Петербурге новый джазовый клуб, а в декабре для массового зрителя планирует показать документальный фильм «Джаз 100».

Разрушенные мосты с исторической родиной джаза не повергли артиста в уныние: он рассматривает ситуацию как «академический отпуск». В интервью «Ведомостям» музыкант рассказал об особом характере российского джаза, почему наши джазовые музыканты играют «как в последний раз» и о чем книга «Серенада северных морей», написанная им в соавторстве с историком Андреем Фатхуллиным.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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