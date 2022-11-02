Игорь Бутман: Джаз был в России запретным плодом, а стал индустрией

Игорь Бутман: Джаз был в России запретным плодом, а стал индустриейИзвестный джазовый музыкант о том, почему для джаза в России сегодня прекрасное время
Столетие российского джаза художественный руководитель Московского джазового оркестра народный артист России саксофонист Игорь Бутман отмечает масштабнее, чем недавний собственный юбилей. На летних фестивалях он показал нам колоритный джаз с Востока, в октябре открыл в Петербурге новый джазовый клуб, а в декабре для массового зрителя планирует показать документальный фильм «Джаз 100».
Разрушенные мосты с исторической родиной джаза не повергли артиста в уныние: он рассматривает ситуацию как «академический отпуск». В интервью «Ведомостям» музыкант рассказал об особом характере российского джаза, почему наши джазовые музыканты играют «как в последний раз» и о чем книга «Серенада северных морей», написанная им в соавторстве с историком Андреем Фатхуллиным.