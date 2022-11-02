Игорь Бутман: Джаз был в России запретным плодом, а стал индустрией

Разрушенные мосты с исторической родиной джаза не повергли артиста в уныние: он рассматривает ситуацию как «академический отпуск». В интервью «Ведомостям» музыкант рассказал об особом характере российского джаза, почему наши джазовые музыканты играют «как в последний раз» и о чем книга «Серенада северных морей», написанная им в соавторстве с историком Андреем Фатхуллиным.