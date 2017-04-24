Штурм Берлина в Кубинке
Реконструкторы вспомнили последнюю крупную битву Великой Отечественной войны
23 апреля в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке прошла реконструкция событий Берлинской наступательной операции Красной Армии
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Пиротехникой занимались специалисты «Мосфильма», сообщили в Минобороны
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Массовку обеспечивали участники 125 исторических клубов
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В реконструкции приняли участие более ста каскадеров
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Сценарный план реконструкции разработан с соблюдением максимальной достоверности событий последних дней войны, обещало Минобороны
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В небе прошли воздушные дуэли поршневых самолетов-истребителей «Ла-7» и «Мессершмит»
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На земле были использованы два танка Т34-85 (на фото), два ИС-2, две самоходные артиллерийские установки, четыре установки залпового огня БМ-13 «Катюша» с советской стороны
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Со стороны «Вермахта» задействованы четыре танка PzKpfw IV, два PzKpfw III (на фото), танк PzKpfw VI, самоходная артиллерийская установка, а также автомобили
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Всего на поле находилось до 30 образцов автомобильной и бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны
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Использовлась настоящая немецкая и советская бронетехника, отреставрированная и восстановленная реконструкторами, а также техника, принадлежащая киноконцерну «Мосфильм» (на фото советская пушка ЗИС-3)
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Громкоговорители транслировали подлинные сводки Совинформбюро, передовицы газеты «Красная Звезда» и директивы Гештаба
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Штурм Берлина начался 25 апреля 1945 года
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Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров
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28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага
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К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над ним в числе других был водружён штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы
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После реконструкции
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