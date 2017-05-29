Афиша на выходные: «Нелюбовь», Beat Film Festival, «Каста» и книжный фестиваль
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Пятый фильм про пиратов Карибского моря остался хорошим аттракционом. В «Мертвецы не рассказывают сказки» все достаточно дико и весело, чтобы назвать норвежских режиссеров Йоахима Роннинга и Эспена Сандберга достойными продолжателями дела Гора Вербински, который снял первые три фильма франшизы (а в четвертом уступил место постановщику мюзиклов Робу Маршаллу). Российские зрители приняли ленту хорошо - фильм установил рекорд по стартовым сборам
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3 июня начинается книжный фестиваль «Красная площадь». Он включит 12 тематических зон, где будут представлены книги разных жанров, в том числе нонфикшн, детская и учебная литература. Кроме этого предусмотрены встречи с авторами, семинары и мастер-классы. Например, 3 июня в 14:00 и 4 июня в 12:30 в шатре «Библиотека» пройдет мастер-класс по каллиграфии, а 4 июня в 15:15 - занятие, где покажут простые способы реставрации книг. Расписание и карта фестиваля размещены на официальном сайте
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Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший приз жюри на 70-м Каннском кинофестивале, выходит в российский прокат. Фильм рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. В главных ролях Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков. На Каннском кинофестивале «Нелюбовь» считалась одним из фаворитов конкурса и получила по итогам фестиваля самый высокий балл от кинокритиков
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Британский философ и публицист Саймон Кричли представит в Москве свою книгу о Дэвиде Боуи. 2 июня в 19:30 в лектории музея «Гараж» Кричли расскажет о книге и своем восприятии творчества Боуи, его идеях аутентичности и идентичности. Потом будет показан фильм «Дэвид Боуи: пять лет», рассказывающий о пяти самых интенсивных годах творческой биографии Боуи - с 1971 по 1983 г. 3 и 4 июня Кричли встретится с читателями и ответит на их вопросы в книжном магазине «Республика» в универмаге «Цветной» и на книжном фестивале "Красная площадь"
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Фильм «Дэвид Боуи: пять лет» покажут в рамках Beat Film Festival. Помимо него можно увидеть - в частности, 2 июня - картины о гастролях группы Laibach в Северной Корее («День независимости», музей современного искусства «Гараж», 21.00) и об авторе «Поваренной книги анархиста» («Американский анархист», к/т «Октябрь», 20.00). 3 июня в «Гараже» покажут очень красивый фильм «Челлендж» о золотой молодежи Катара (21.00). 4 июня фестиваль завершится фильмом «Гражданин Джейн: битва за Нью-Йорк», остроактуальном в контексте сегодняшней московской реновации (институт «Стрелка», 22.00)
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Ставший традиционным фестиваль «Московские сезоны» в первые дни лета станет площадкой исторических реконструкций. В 30 городских точках возведут декорации, посвящённые разным историческим эпохам — от античных времён до XX в. Например, на Восточной улице представят экспозицию старинных осадных машин, на Новом Арбате — средневековую боевую арену. Полная карта площадок и мероприятий фестиваля указана на сайте проекта
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Группа «Каста» существует уже 15 лет, но выпускает всего лишь третий альбом. «Четырёхглавый орёт» записан тем же составом, но, как говорят сами музыканты, совсем другим - много изменилось за эти годы. В Москве новый альбом «Каста» представит 3 июня в клубе Yotaspace. Начало в 20:00
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К Дню защиты детей в ЦУМе организуют Kids Weekend. 2 и 3 июня для ребят проведут мастер-классы по созданию масок героев мультфильмов, а 4 июня - детские кулинарные мастер-классы от школы Chefshows by Novikov, где бренд-шеф школы будет готовить вместе с детьми авторские блюда. Традиционный воскресный бранч в "ЦУМ кафе" 4 июня будет работать в детском формате
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2 июня в ресторане Moregrill приглашенный из Таиланда шеф Тон и бренд-шеф Марк Стаценко устроят ужин в четыре руки. В меню авторские вариации на тему современной тайской кухни: устрица с икрой и тайским рисовым вином, дикий мурманский палтус чу-чи карри, манговая панна котта с мороженым из копченого кокоса. Стоимость сета - 5000 руб.
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«Чужой. Завет» - второй фильм трилогии, хронологически предшествующей четырем уже каноническим «Чужим». Главный герой - андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера, претендующий на роль нового создателя. В «Завете» много визуальной роскоши, но вагнерианский пафос вредит космическому хоррору. Режиссер Ридли Скотт часто пренебрегает элементарной логикой - астронавты ведут себя на незнакомой планете с такой беспечностью, что рискуют не дожить даже до встречи с Чужим
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