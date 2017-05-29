Афиша на выходные: «Нелюбовь», Beat Film Festival, «Каста» и книжный фестиваль

Jacques Brinon / AP

Британский философ и публицист Саймон Кричли представит в Москве свою книгу о Дэвиде Боуи. 2 июня в 19:30 в лектории музея «Гараж» Кричли расскажет о книге и своем восприятии творчества Боуи, его идеях аутентичности и идентичности. Потом будет показан фильм «Дэвид Боуи: пять лет», рассказывающий о пяти самых интенсивных годах творческой биографии Боуи - с 1971 по 1983 г. 3 и 4 июня Кричли встретится с читателями и ответит на их вопросы в книжном магазине «Республика» в универмаге «Цветной» и на книжном фестивале "Красная площадь"

4/10