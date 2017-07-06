Объявлен маршрут кубка чемпионов FIFA
Трофей привезут в 24 российских города и во множество зарубежных
В Москве на торжественной церемонии объявили маршрут, по которому провезут кубок чемпионов FIFA-2018
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Трофей привезут в 24 российских города, сообщает ТАСС
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До декабря 2017 г. кубок будет показан в 15 городах России и потом в мае 2018 г. еще в девяти городах. Первым городом, который посетит кубок, станет Красноярск (9 сентября)
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С января по май 2018 г. кубок посетит более 50 стран мира на шести континентах
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Кубок закончит свой путь в Москве 14 июня, перед стартом чемпионата мира
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Член основного экипажа 51/52-й экспедиции на Международную космическую станцию космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
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Французский футболист, чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Франции Марсель Десайи
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов (второй слева)
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Церемония проходила на стадионе «Лужники»
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