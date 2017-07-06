Спорт

Объявлен маршрут кубка чемпионов FIFA

Трофей привезут в 24 российских города и во множество зарубежных
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