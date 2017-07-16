Памяти Владимира Толоконникова

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«Последние месяцы он тяжело болел, но видеоролики, которые выкладывали в сеть его сыновья, Иннокентий и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что выкарабкается, выскочит из очередной хвори, что творческое топливо, сила духа, энергия жизнелюбия не подведут. Увы...» - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра им. Лермонтова, в котором актер работал более 40 лет

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