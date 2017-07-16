Памяти Владимира Толоконникова
Актер скончался на 75-м году жизни
В Москве на 75-м году жизни умер казахстанский актер Владимир Толоконников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его друга
1/6
Толоконников — советский казахстанский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль — Полиграф Шариков в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце»
2/6
«Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», — сказал собеседник агентства (на фото кадр из фильма «СуперБобровы»)
3/6
«Последние месяцы он тяжело болел, но видеоролики, которые выкладывали в сеть его сыновья, Иннокентий и Родион, внушали оптимизм и веру в то, что выкарабкается, выскочит из очередной хвори, что творческое топливо, сила духа, энергия жизнелюбия не подведут. Увы...» - говорится в некрологе, опубликованном на сайте театра им. Лермонтова, в котором актер работал более 40 лет
4/6
"В нашем театре Толоконников сыграл такое количество разноплановых ролей, что трудно подсчитать», - написали коллеги актера (на фото кадр из фильма "}{отт@бь)ч")
5/6
Владимира Толоконникова похоронят в Москве, на Троекуровском кладбище. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре. Когда состоится церемония прощания, пока не сообщается
6/6