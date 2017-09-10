Петербург отпраздновал день рождения Сергея Довлатова
Ежегодный фестиваль «День Д» прошел в эти выходные в Северной столице
В Санкт-Петербурге прошел фестиваль памяти писателя Сергея Довлатова «День Д»
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Фестиваль проходил второй раз и продлился три дня с 8 по 10 сентября 2017 г.
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В этом году «День Д» был посвящен 1967 году и теме «второй оттепели» — тому времени, когда Довлатов был счастлив и еще верил, что его будут печатать, пишут организаторы фестиваля
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Программа фестиваля была насыщенной и насчитывала около 50 мероприятий
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Участникам «Дня Д» предлагалось поучаствовать в квесте по довлатовским местам или отправиться на экскурсию по местам «второй оттепели»
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На улице Рубинштейна можно было потанцевать в стиле 60-х и попасть на мастер-класс по буги-вуги
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А также помочь в создании стрит-арта, посвященного писателю
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Купить значок с портретом писателя
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И прокатиться на ретро-автомобиле с экскурсией, сообщают организаторы фестиваля
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