Как «Пулково» готовится к ЧМ-2018

Евгений Егоров для Ведомостей

Управляющая компания аэропорта «Пулково» проводит испытания временного терминала для болельщиков ЧМ по футболу, в которых задействованы около 1000 волонтеров и 300 сотрудников аэропорта и государственных органов. Площадка создана в законсервированном в 2014 г. аэровокзале «Пулково-2» и будет обслуживать только организованные группы, прилетающие и вылетающие на матчи чемпионата чартерными рейсами. Волонтеры будут выполнять роль пассажиров и проходить тем же путем, которым в дни ЧМ пройдут болельщики: получение посадочных талонов в случае потери, сдача и получение багажа, предполетный досмотр, пограничный и таможенный контроль

1/15