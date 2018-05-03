Афиша на выходные: кинотеатр «Гаража», «Мстители: Война бесконечности» и современное искусство
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил уже два кассовых рекорда: в первый уикенд проката он собрал в Северной Америке $257,7 млн, а по всему миру – $640,5 млн, возглавив прокатную таблицу во всех странах, где вышел
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C 5 мая летний кинотеатр «Гаража» на площади Искусств открывает новый сезон. Там можно будет увидеть фестивальные новинки, экспериментальное кино и классику. Все фильмы покажут на языке оригинала, с субтитрами
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До 9 мая в «Мультимедиа арт музее» открыта выставка «Гастроли. Музей Людвига — собрание Русского музея в МАММ». Только на это время в Москве появилось нечто похожее на мини-музей современного искусства: 38 произведений классиков американского поп-арта, современных российских классиков и наших художников, вышедших на большую арт-сцену в 90-е
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Календарь Pirelli этого года снимал знаменитый британский фотограф Тим Уокер, костюмы и декорации для него создали английский сценограф Шона Хит и новый главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. Серия получилась дерзкая и остроумная, абсолютно в духе великой книги – тот же парадоксальный юмор, та же умная и веселая энергия. Выставка, кстати, много эффектнее календаря – такие насыщенные фотографии надо смотреть в большом формате, и ролик о съемках очень симпатичный
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Документальная лента «Вествуд: панк, икона, активист» рассказывает историю легендарной Вивьен Вествуд, которая давно уже не просто художник и модельер, а гражданская активистка, бизнесвумен, гранд-дама панк-рока и вообще одна из немногих людей, кто определил внешний облик целой эпохи
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Российский ресторанный фестиваль с прошлого года проводится в 13 городах страны, и в этом мае в первый раз в Москве. По условиям фестиваля гостям предлагают дегустационные сеты стоимостью 990 руб. из 3–5 хитов ресторана, которые должны дать представление о его концепции и кухне. Полный список участников размещен на сайте фестиваля
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«Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950–1970-е». Из всех весенних выставок в «Гараже» эта – самая зрелищная, поскольку кинетическое искусство и оп-арт всегда предлагают эффектные визуальные аттракционы
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Выставка-спектакль «Генеральная репетиция» в ММОМА собрала около 200 работ мировых звезд современного искусства - Нельсона, Буржуа, Пеноне, Кунса, Уорхола
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