Буффон провел последний матч за «Ювентус»
И не пропустил
Вратарь Джанлуиджи Буффон сыграл последний матч за "Ювентус", цвета которого он защищал с 2001 г.
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Туринские болельщики поблагодарили Буффона за верность клубу
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Матч против "Вероны" закончился 2:1 в пользу "Ювентуса", но Буффон не пропустил – его заменили под овации зрителей в начале второго тайма при счете 2:0
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После матча "Ювентусу" вручили награды не только как чемпиону Италии, но и как обладателю Кубка Италии
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Буффон – легенда итальянского футбола. Многократный чемпиона Италии, чемпион мира
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После матча
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С болельщиками
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С болельщиками
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Буффон после матча
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