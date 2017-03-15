Креативными директорами Jil Sander назначены бывшие дизайнеры Dior

Люси и Люк Мейер назначены креативными директорами Jil Sander, официально сообщила компания. Ранее - после отставки Рафа Симонса и до прихода Мариии Грации Кьюри - супруги-дизайнеры работали в Christian Dior. Вдвоем на одной должности они будут работать впервые. Кроме того, Люк Мейер является основателем и главным дизайнером марки мужской одежды OAMC, работу над которой будет совмещать с работой в Jil Sander.

Прежний креативный директор Jil Sander Родольфо Пальялунга покинул марку меньше месяца назад, представив на Неделе моды в Милане коллекцию сезона осень/зима 2017.