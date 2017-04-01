«Локомотив» обыграл «Уфу» в матче РФПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Уфе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота «Уфы» забил Джефферсон Фарфан на 37-й минуте матча.

На данном этапе «Уфа» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата (32 очка), «Локомотив» расположился на 8-й строчке (30 очков).

В следующем туре «Локомотив» 8 апреля примет у себя «Ростов», «Уфа» в этот же день дома сыграет с московским «Спартаком».