«Арсенал» обыграл «Томь» со счетом 3:0

Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл томскую «Томь» в матче 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Голы в ворота томской команды забили полузащитники Михаил Александров на 19-й минуте матча, Мусса Думбия на 74-й и защитник Кирилл Комбаров на 89-й минуте.

На данном этапе «Арсенал» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата (18 очков), «Томь» расположилась на последней, 16-й строчке (12 очков).

В следующем туре «Томь» 8 апреля примет у себя казанский «Рубин», «Арсенал» в этот же день сыграет на выезде с грозненским «Тереком».