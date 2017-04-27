Группа «Сплин» станет хедлайнером фестиваля Stereoleto

Объявлен первый хедлайнер независимого международного фестиваля Stereoleto – группа «Сплин». Ее выступление состоится в последний день фестиваля, 9 июля. В этом году Stereoleto проводится в 16-й раз. Откроет фестиваль 7 июля концерт «Симфоническое кино» – песни группы «Кино» в оркестровой аранжировке композитора Игоря Вдовина исполнит гитарист «Кино» Юрий Каспарян в сопровождении большого симфонического оркестра. Уже известно, что помимо «Сплина» на главной сцене в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове в Петербурге выступят U.N.K.L.E. (9 июля), «Грибы» (8 июля), General Elektriks (8 июля) и Pompeya. Также среди участников фестиваля Glinkshake, Too Many Zooz, «Буерак», «Ким и Буран», Antikvariniai Kaspirovskio Dantys, Lucille Crew, Sekuoia, K-X-P и Якко Эйно Калеви.