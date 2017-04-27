Основатель Zadig & Voltaire продаст свою коллекцию искусства

На аукционе Christie’s в Нью-Йорке 17 и 18 мая будут выставлены картины из коллекции, принадлежащей дизайнеру и основателю марки Zadig & Voltaire Тьерри Жилье. Информация об этом размещена на сайте аукционного дома. На торги будут выставлены более 40 работ, среди которых полотна художников Урса Фишера, Пабло Пикассо, Маурицио Каттелана, Стивена Паррино. Организатоы заявляют, что планируют выручить за них свыше двадцати миллионов долларов.

Выручку от продаж передадут фонду Леонардо Ди Каприо и программе «Океания», которая занимается охраной акул.