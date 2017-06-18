Представители Ковалева опротестуют результат второго боя с Уордом

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американцу Андре Уорду. На кону поединка, который состоялся в Лас-Вегасе и носил статут матча-реванша, стояли чемпионские пояса WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе. Бой завершился техническим нокаутом. Рефери остановил поединок в восьмом раунде и присудил победу американцу, несмотря на готовность Ковалева продолжать бой.

Это второе поражение в карьере Ковалева (30 побед, 26 нокаутом). Для Уорда это 32-я победа из 32 боев (16 нокаутом). В первом бою Ковалева и Уорда, который прошел в Лас-Вегасе в ноябре 2016 г., россиянин уступил американцу по очкам, решение судей было единогласным.

Промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что российская сторона в понедельник подаст протест на результат второго боя. «Мы подадим протест в понедельник, мы попросим комиссию пересмотреть повторы с ударами россиянину ниже пояса. Это позор», — заявила Дува.