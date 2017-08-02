Стартовал ежегодный конкурс Cartier для женщин-предпринимателей

Открыт прием заявок на ежегодный конкурс женщин-предпринимателей, организованный Cartier. Для участия в Cartier Women`s Initiative Awards необходимо заполнить специальную форму, размещенную на сайте премии. Конкурс открыт для всех желающих, чьи бизнес-проекты удовлетворяют условиям конкурса. Заявки принимаются до 31 августа.

Двенадцать финалисток конкурса наградят премией в $30 000. Шесть победительниц получат денежный приз в $100 000, а также консультацию бизнес-тренера.

Cartier Women`s Initiative Awards проводится ежегодно с 2006 г.