Матч «Спартак» – «Арсенал» после звонка о ложном минировании не перенесут

Московский ФК «Спартак» подтвердил, что матч пятого тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» состоится в заранее намеченное время несмотря на звонок телефонного хулигана о ложном минировании.

При этом клуб порекомендовал зрителям приходить пораньше, поскольку схема движения зрителей к трибунам будет временно изменена.

«Сообщаем вам о том, что схема движения зрителей к трибунам временно изменена. Проход к сектору D через Восток полностью закрыт. Просим следовать указателям на территории стадиона и подсказкам стюардов. Прибывайте на "Открытие арену" заблаговременно! Вход для зрителей будет открыт в 17.30», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ранее сообщалось, что хулиган по телефону предупредил, что на стадионе «Спартака» может произойти взрыв. С арены были эвакуированы несколько десятков человек. Позднее хулиган был пойман.

Матч «Спартак» - «Арсенал» (Тула) пройдет в среду и начнется в 19.30 по московскому времени.