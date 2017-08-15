«Ночь кино» 26-27 августа соберет около 600 000 человек

В Минкультуры России рассчитывают, что участниками всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдёт 26 и 27 августа, станут порядка 600 000 человек.

«Акция "Ночь кино" будет проходить во всех регионах России. Начиная с 20:00 по местному времени 27 августа во всех субъектах начнутся показы на открытых и закрытых площадках. Всего будут задействовано 2517 площадок, что, по нашим подсчетам, на 700 площадок больше, чем в прошлом году. Ожидаемое количество зрителей - порядка 600 000 человек», - сказала во вторник замдиректора департамента кинематографии Минкультуры России Галина Строчкова на пресс-конференции, посвящённой акции.

Она напомнила, что, в частности, в рамках акции по всей стране будут показаны картины «Время первых», «28 панфиловцев», «Снежная королева 3: Огонь и лёд», «Кухня. Последняя битва». Их выбрали россияне в рамках голосования, проведённого Фондом кино и министерством культуры России. Показы пройдут в кинотеатрах, парках, музеях, библиотеках.