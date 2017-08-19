В Москве простились с Верой Глаголевой

В московском Доме кино состоялась церемония прощания с народной артисткой Верой Глаголевой, которая скончалась на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Проститься с актрисой пришли сотни людей.

На церемонии присутствовали певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон, актрисы Вера Васильева, Татьяна Друбич, Лариса Лужина, Валентина Теличкина, актер и кинорежиссер Станислав Говорухин, режиссеры Алексей Учитель, Юсуп Разыков, Ренат Давлетьяров, актеры Валерий Гаркалин и Александр Балуев, исполнитель Александр Буйнов, режиссер и телеведущий Юлий Гусман и другие.

Гроб с телом актрисы был установлен на сцене Большого зала. Церемония началась в 11.00 мск, сначала с Глаголевой простилась ее семья, в 11.30 начали пускать друзей и коллег, в полдень — поклонников актрисы.

Алексей Учитель назвал Глаголеву удивительным сочетанием прекрасного внешне и внутренне. «Я не знаю как вам, но более удивительного сочетания человека, прекрасного внешне и внутренне, я давно не встречал», — сказал Учитель. По словам режиссера, он нечасто общался с Глаголевой, но они дружили, были коллегами.