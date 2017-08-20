«Зенит» обыграл «Амкар» в матче РФПЛ

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл пермский «Амкар» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча проходила в Перми и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота пермской команды забил нападающий Александр Кокорин на 61-й минуте матча.

На данном этапе «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (19 очков), «Амкар» расположился на последней - 16-й - строчке (2 очка).

В следующем туре «Зенит» 27 августа примет у себя «Ростов», «Амкар» днем ранее сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».