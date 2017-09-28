Собянин назвал дату начала отопительного сезона в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что вечером в четверг даст поручение начинать подключать отопление в жилых домах столицы. Об этом он заявил в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, отопление включают в течение пяти суток в тот момент, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этот порог не достигнут, но уже начали поступать жалобу от жителей Москвы, подчеркнул Собянин.

Губернатор Московского региона Алексей Воробьев в свою очередь в эфире телеканала 360 пообещал, что отопительный сезон в Подмосковье начнется 1 октября. Первыми тепло будут получать социальные учреждения, отметил он.

К концу текущей недели в Москве и Подмосковье синоптики прогнозируют похолодание. С пятницы средняя суточная температура воздуха будет меньше нормы на три градуса. В выходные в Гидрометцентре пообещали первый снег, но в «Фобосе» уже опровергли этот прогноз.