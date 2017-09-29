Похищенную в СССР картину Айвазовского пытались продать на торгах в Швейцарии

Картина российского живописца Ивана Айвазовского, похищенная в 1976 г., была выставлена на торги в Швейцарии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Произведение было похищено из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль».

«Были получены данные, что на территории Швейцарии на торгах аукционного дома Koller выставлена картина Ивана Константиновича Айвазовского "Вид на Ревель", написанная в 1845 г. (оригинальное название — "Море")», — сказала Волк, слова которой приводятся в пресс-релизе МВД.

Картина оценивается более чем в $1 млн. В ходе взаимодействия по каналам Интерпола со швейцарскими партнерами произведение было снято с торгов. Сейчас ведутся работы по его возвращению в Россию.