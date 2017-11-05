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Житель Воронежской области выиграл в лотерею рекордные 506 млн рублей

Джекпот «Русского лото» в размере 506 млн руб. разыгран, сообщается на сайте «Столото». Это самый крупный выигрыш в лотерею за всю историю России. Рекордную сумму выиграл житель Воронежской области.

«Свой билет он купил в одной из местных розничных точек продаж», — отмечается в сообщении. Другой информации о победителе нет.

Джекпот в размере 506 млн руб. был разыгран 5 ноября в 1204-м тираже «Русского лото». Победителя ждут в лотерейном центре, где он сможет оформить свой рекордный выигрыш.