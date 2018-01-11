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Путин рассказал, где встретил Новый год

Российский президент Владимир Путин рассказал, где встретил Новый 2018 год. По его словам, он «был дома, а потом ездил на пару дней в Сибирь». Глава государства также отметил, что отдыхает исключительно на родине, передает ТАСС.

«Что касается новогодних праздников и всех других праздников, я все праздники провожу в России, такова традиция, и меня никуда не тянет, честно говоря», - сказал он на встрече с представителями российских СМИ и информагентств. В Сибири было минус 33 градуса, такая погода президенту нравится.

На замечание журналистов о том, что президент Украины Петр Порошенко провел новогодние праздники в семейном кругу на Мальдивских островах, Путин ответил, что не считает такой отдых зазорным. «Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьей за границу, в том числе на Мальдивы или какие-то другие острова», - сказал президент России.

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