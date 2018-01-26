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МОК опубликовал правила поведения россиян на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила поведения для российских спортсменов и членов делегации, которые поедут на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. Российские атлеты будут выступать под олимпийским флагом. Об этом говорится в заявлении МОКа.

За соблюдением данных правил будет следить рабочая группа МОКа во главе с заместителем гендиректора Пером Миро и спортивным директором Китом Макконнеллом.

Россияне в первую очередь должны уважать решение исполнительного совета МОКа.

Согласно обнародованным правилам, олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и даже в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России), разрешается использование только аббревиатур OAR или кириллической ОСР.

Спортсменам разрешается участвовать в альтернативных церемониях награждения только в нейтральном статусе. Спортсмены и члены делегации смогут демонстрировать российский флаг только в спальнях и закрытых помещениях в олимпийской деревне после получения разрешения МОКа. Любая публичная демонстрация российских флага, гимна, эмблем или символов запрещена. В документе нет запрета на использование российского флага болельщиками.

МОК запретил ZaSport продажу одежды с олимпийской символикой в Южной Корее, в том числе и онлайн в России.

В четверг Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список российских спортсменов, получивших приглашения на Олимпиаду.

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