Расходы на проведение ЧМ-2018 в России выросли на 815 млн рублей
Расходы на проведение чемпионата мира по футболу в России увеличились на более чем 815 млн руб. Правительство выделит дополнительные средства из резервного фонда. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Копии документов размещены на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, субсидии в размере 334,2 млн руб. будут выделены «Спорт-инжинирингу» на эксплуатацию стадионов и тренировочных площадок в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске.
Еще 481,6 млн руб. правительство предоставит Минспорту на эксплуатацию временной инфраструктуры стадионов ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что на подготовку к чемпионату мира по футболу в России потрачено более $13,2 млрд.