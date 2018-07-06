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«Алроса» показала алмаз в форме футбольного мяча

Компания «Алроса» сообщила, что добыла на месторождении в Архангельской области алмаз, который «выглядит точно как футбольный мяч». «Природа создает разные причудливые формы, но алмаз в виде футбольного мяча мы в своей практике встретили впервые», - приводятся в сообщении слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова. Он отметил, что находка может стать хорошим знаком в преддверии матча сборных России и Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Компания отмечает, что по размеру камень маленький - 3,5х3,2 мм, его масса - 0,5 карата. «Алроса» также сообщила, что губернатор Архангельской области Игорь Орлов предложил назвать алмаз в честь капитана и голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Губернатор пояснил, что именно благодаря Акинфееву сборная пробилась в четвертьфинал.

«Алроса» - европейский региональный спонсор ЧМ-2018 вместе с Альфа-банком, «Ростелекомом» и «РЖД». Это дает компании права на ассоциацию с брендом в европейском регионе и на продвижение в социальных сетях, сообщается на сайте FIFA. Компания также может представлять свою продукцию в определенных зонах на площадках чемпионата.

В июне «Алроса» запустила в продажу «футбольную» коллекцию бриллиантов. Она состоит из 32 добытых в России бриллиантов, названных в честь стран - участниц чемпионата.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В четвертьфинале российская сборная встретится с командой Хорватии. Матч пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи.

Граффити с изображением футболистов в российских городах