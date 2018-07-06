Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан в Махачкале

Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан в Махачкале, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По их информации, Ибрагимов задержан в собственном доме в столице республики после проведения у него обысков. Бывший чиновник задержан по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.

Ибрагимов руководил региональным минздравом с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.

В феврале этого года в Дагестане началась масштабная антикоррупционная операция федеральных силовиков. Были арестованы врио премьера республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования региона Шахабас Шахов. В минувшую среду ФСБ задержала первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева.