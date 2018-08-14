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У Российской премьер-лиги по футболу может появиться фонд помощи клубам

Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут создать стабилизационный фонд для помощи командам, испытывающим финансовые сложности. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, передает ТАСС. По словам Прядкина, к руководству премьер-лиги обратились с предложением сразу несколько руководителей футбольных клубов и оно было поддержано.

«Я поддерживаю данные начинания, так как это и ошибка руководителей, когда на старте чемпионата уже один клуб может сняться с розыгрыша. Для нашего чемпионата, который занимает лидирующие позиции в европейском рейтинге, это неприемлемо», – сказал Прядкин. По его словам, с финансовыми трудностями может столкнуться любой футбольный клуб, в том числе и лидеры лиги. По мнению Прядкина, условия получения финансовой помощи из фонда должны быть равными для каждого клуба лиги, а финансовый контроль – жестким.

Российская премьер-лига по футболу существует с 2001 г., она является организатором чемпионата России по футболу. Самые успешные клубы принадлежат бизнесменам и государственным компаниям: «Спартак» – Леониду Федуну, «Зенит» – «Газпром нефти», «Краснодар» – Сергею Галицкому, «Локомотив» – РЖД, ЦСКА – Евгению Гинеру.

Большие финансовые сложности сейчас испытывает выступающий в РПЛ футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы, которым в 2011–2016 гг. владел миллиардер Сулейман Керимов. По оценке гендиректора клуба Олега Флегонтова, задолженность перед игроками составляет 250 млн руб. Молодежный состав команды добирается на игры на автобусе.

Из-за финансовых сложностей от участия в чемпионате ранее отказался пермский клуб «Амкар». Команда не смогла пройти лицензирование из-за отсутствия финансовых гарантий. Клуб играл в высшем футбольном дивизионе с 2004 г.

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