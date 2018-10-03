В Шотландии продали бутылку виски за рекордную цену в $1,1 млн

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Путин увидел в действиях США подрыв доверия к доллару и «ошибку империй»

США своей внешней политикой подрывают веру в доллар как универсальный инструмент и единственную резервную валюту, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, эта ситуация заставила европейские власти задуматься о «новых возможностях», в том числе об организации расчетов в других валютах помимо доллара.

По словам Путина, американские власти «пилят сук, на котором сидят». Российского президента удивила такая политика. «Но мне кажется, это типичная ошибка любой империи, когда люди думают, что все так мощно, так сильно, так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет, они наступают рано или поздно», — уверен Путин. Он напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон недавно призывал повысить экономический суверенитет Евросоюза, снизив зависимость от США. Российский лидер добавил, что это правильная стратегия в ситуации, когда кто-то «пытается получить конкурентные преимущества в бизнесе» с помощью политических инструментов.

Ранее The Bell со ссылкой на источники написал, что правительство готовит проект дедолларизации российской экономики. План не предусматривает ограничительных или запретительных мер, «запрета расчетов в долларах не будет», уточнял источник в одном из ведомств, участвующих в обсуждении. Упор сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. 3 октября министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Он отмечал, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме, который должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев.

О необходимости дедолларизации экономики летом говорил руководитель ВТБ Андрей Костин. На встрече с Путиным в июле он заявил, что банк подготовил предложения, направленные на «расширение использования рубля в международных расчетах». Инициативу Костина поддержал Минфин. В начале октября банкир заявил, что Путин «в целом» одобрил его идею. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер говорил о «сокращении роли доллара» раньше Костина.