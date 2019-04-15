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Путин поздравил Пугачеву с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем – 15 апреля ей исполнилось 70 лет. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин направил Пугачевой телеграмму. В ней он отметил, что талант, неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность подняли певицу «на вершину эстрадного Олимпа, снискали поистине всенародную славу».

Также президент отметил, что Пугачева сделала значимый вклад в развитие российского музыкального искусства. Он пожелал ей здоровья, успехов и неиссякаемого вдохновения.

Алла Пугачева родилась в 1949 г. Она является исполнителем таких, в частности, песен, как «Старинные часы», «Миллион алых роз», «Маэстро». В 1991 г. ей было присвоено звание народной артистки СССР, также она награждена орденами «За заслуги перед отечеством» II и III степеней (1999, 2009 гг.). В 2010 г. певица объявила о прекращении концертной деятельности.

Политики и бизнесмены рядом с Аллой Пугачевой. Фотографии