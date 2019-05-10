Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщает радиостанция со ссылкой на заключении судебно-медицинской экспертизы.
Журналист умер 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Дорожная видеокамера засняла, как его мотоцикл сначала выехал на встречную полосу, а затем упал, не задев другие автомобили. Приехавшие на место врачи не смогли спасти журналиста.
Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN.
Также Доренко вел Telegram-канал под названием «Расстрига», у которого более 137 000 подписчиков.
Каким был Сергей Доренко. Фотографии
На фото – Доренко и его друг, телеведущая Тина Канделаки