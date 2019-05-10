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Названа причина смерти Сергея Доренко

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты. Об этом сообщает радиостанция со ссылкой на заключении судебно-медицинской экспертизы.

Журналист умер 9 мая после ДТП в Москве, ему было 59 лет. Доренко почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле. Дорожная видеокамера засняла, как его мотоцикл сначала выехал на встречную полосу, а затем упал, не задев другие автомобили. Приехавшие на место врачи не смогли спасти журналиста.

Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва», основанной им в 2014 г. В разные годы он работал на телеканалах ОРТ (сейчас «Первый канал»), НТВ, на испанском CNN.

Также Доренко вел Telegram-канал под названием «Расстрига», у которого более 137 000 подписчиков.

Каким был Сергей Доренко. Фотографии