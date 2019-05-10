Путин забил десять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Президент Владимир Путин забил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду «Легенды хоккея» к победе.
Путин традиционно выступал в качестве нападающего под номером 11. Он открыл счет в первом периоде. Встреча против сборной Ночной хоккейной лиги завершилась со счетом 14:7 в пользу команды, за которую выступает президент.
В прошлом году президент забил пять шайб, и игра завершилась победой «Легенд».
Ночная хоккейная лига – это любительский чемпионат России по хоккею. Она была основана в 2011 г. по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.
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