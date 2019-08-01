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Владимир Кехман стал студентом ГИТИСа

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Художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета и основатель группы JFC Владимир Кехман стал студентом очного отделения Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщается на сайте вуза. Уточняется, что он зачислен на первый курс по договору об оказании платных образовательных услуг. Первым на это обратило внимание издание Colta.

Кехман выбрал специальность «искусство театральной режиссуры», срок обучения должен составить два года. Предполагается, что Кехман получит квалификацию преподавателя творческих дисциплин и режиссера музыкального театра.

Кехман в 1989 г. окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета, а в 2009 г. – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2007 г. Кехман был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, весной 2015 г. стал гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета. Кехман возглавил его после того, как Министерство культуры уволило прежнего директора Бориса Мездрича в связи со скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер».

В 2016 г. суд признал Кехмана банкротом по заявлению Сбербанка. Всего в реестр кредиторов Кехмана были включены долги на 9 млрд руб., они образовались из-за поручительств бизнесмена по кредитам его группы JFC, проходившей процедуру банкротства с 2012 г. Кехман являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве, но уголовное дело было сначала переквалифицировано на более легкую статью, а позже прекращено за истечением сроков давности.

В декабре 2017 г. Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского академического театра оперы и балета, продолжив работу в нем на посту художественного руководителя.

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Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев на совещании о развитии Забайкальского края сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье», передает ТАСС.

По его словам, в Забайкальском крае планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 млрд руб. Это приведет к созданию не менее 9 200 новых рабочих мест.

«Планируемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят 31 млрд руб.», — доложил Медведеву министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он добавил, что некоторым инвестпроектам потребуется инфраструктурная поддержка со стороны государства. 

Самым крупным проектом станет развитие Удоканского месторождения меди, им займется Байкальская горнорудная компания в поселке Удокан. Козлов сообщил, что в период строительства комбината до 2022 г. на объекте будут находиться 3500 человек, а после стройки туда будут регулярно приезжать не менее 2000 человек. Министр отметил, что дорога от Читы до месторождения на поезде занимает более 2,5 суток, поэтому необходимо наладить авиасообщение. В связи с этим необходимо ускорить модернизацию аэропорта Чара, финансирование на эти цели предусмотрено в комплексном плане развития по программе Минтранса с 2022 г. 

«Мы хотели бы попросить поддержки, чтобы с 2022 г. перенести на начало 2020 г.», — добавил Козлов и пояснил, что это предложение поддержано Минтрансом.

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Бизнес
Новости

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ — 2»

Ведомости
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Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании. В Mitsubishi это решение назвали окончательным, не объяснив отказ от участия в проекте.

Ранее сообщалось, что японские корпорации Mitsui и Mitsubishi ведут переговоры о присоединении последней к 10%-й доле в проекте по строительству «Арктик СПГ — 2», которая принадлежит консорциуму японских Mitsui и Jogmec. На переговорах речь шла именно о возможном присоединении Mitsubishi к доле Mitsui и Jogmec.

«Арктик СПГ — 2» должен стать вторым арктическим СПГ-заводом «Новатэка». Проект предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн т в год каждая. Инвестиции в проект оцениваются в $20–21 млрд. Запустить первую очередь «Арктик СПГ — 2» планируется в 2022–2023 гг.

В конце июня «Новатэк» продал 10%-ную долю в «Арктик СПГ — 2» консорциуму японских компаний Mitsui и Jogmec. В соответствии с подписанным соглашением японские компании будут на долгосрочной основе приобретать у завода около 2 млн т СПГ в год. 

Таким образом, «Новатэк» сформировал состав акционеров «Арктик СПГ – 2». Ранее 10%-ные доли в проекте были проданы французской Total и китайским корпорациям CNODC и CNOOC. В общей сложности «Новатэк» договорился о продаже 40% в «Арктик СПГ — 2». Оставшиеся 60% «Новатэк» намерен оставить себе.

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Политика
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К волонтеру штаба Соболь пришли с обысками

Ведомости
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В ночь на 1 августа следователи пришли с обысками к тренеру сборщиков подписей штаба Любови Соболь Алексею Миняйло. Об этом он сообщил в Facebоok. «У меня обыск. На квартире, где я оставался. Сейчас повезут в Следственный комитет», – написал Миняйло около пяти часов утра по московскому времени.

В беседе с «ОВД-инфо» волонтер уточнил, что в квартире, где проводился обыск, он не проживает постоянно, однако находился там, когда пришли силовики. По словам Миняйло, следственные действия связаны с уголовным делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

Накануне обыски по этому делу прошли у нескольких участников несогласованной акции 27 июля. Был задержан один человек – 28-летний Кирилл Жуков. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти.

В центре Москвы 27 июля прошла многотысячная не согласованная с властями акция протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых не стали регистрировать. По данным МВД, задержаны были 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Следственный комитет 30 июля возбудил из-за протестов уголовное дело о массовых беспорядках. Кроме того, следователи также ведут дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий (ст. 141 УК) из-за акции 14 июля.

По ст. 212 УК осуждены многие фигуранты «болотного дела». Это дело было заведено после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком допустил на выборы 233 кандидата, еще 57 кандидатам было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых сотрудники ФБК Любовь Соболь и Иван Жданов, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, муниципальные депутаты Юлия Галямина и Константин Янкаускас, не были зарегистрированы кандидатами: избирательные комиссии забраковали больше 10% сданных ими подписей избирателей. 

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Политика
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Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре и Следственному комитету проверить, могли ли лесные пожары в Сибири быть устроены намеренно, для того чтобы скрыть следы незаконной вырубки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат правительства. Согласно поручению, проверка должна быть завершена до 1 ноября.

Также Медведев поручил полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьеру Юрию Трутневу и полпреду в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло до 20 августа представить предложения по повышению эффективности борьбы с лесными пожарами.

Кроме того, премьер поручил проработать вопрос выделения средств на тушение пожаров из резервного фонда правительства и создания в Сибири специализированного лесопожарного центра.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

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Авто
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Китайский автоконцерн Great Wall вложит 42 млрд рублей в производство автомобилей в России

Ведомости
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Межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила проект китайского автоконцерна Great Wall, сообщил представитель Минпромторга. Контракт, который планируется подписать с российской «дочкой» автоконцерна – «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», предполагает развитие автозавода, построенного в Тульской области.

«Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд руб. в создание производства автомобилей в suv-сегменте с глубокой локализацией ключевых компонентов, таких как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем», – передал через представителя министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, налоговые поступления в результате реализации пооекта составят более 90 млрд руб., число рабочих мест достигнет 877.

Российский завод Great Wall официально открылся 5 июня 2019 г. Инвестиции составили $500 млн. На предприятии в режиме полного цикла выпускаются кроссоверы Haval. Текущая проектная мощность завода – до 80 000 машин в год, в дальнейшем она может увеличиться до 150 000 шт. в год.

В 2018 г. в России было продано 3213 автомобилей Haval, марка заняла 0,2% рынка, гласят данные АЕБ.

В обмен на повышение локализации компании, подписавшие спики, получают гарантии неухудшения налоговой нагрузки, налоговые льготы, доступ к госзакупкам и другим мерам поддержки.

Крупнейший по заявленным инвестициям инвестконтракт был заключен с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте – проект «Камаза» и его СП с Daimler («ДК рус») на 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.

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Бизнес
Новости

Шри-Ланка введет бесплатные туристические визы для россиян

Ведомости
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Шри-Ланка предложит гражданам почти 50 стран, включая Россию, бесплатные туристические визы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Эту информацию подтвердил министр по развитию туризма Шри-Ланки, но деталей не привел. Неназванный чиновник из министерства рассказал, что предложение будет действовать как минимум шесть месяцев, после чего будет проведена оценка того, сколько от введенной меры было потеряно. Ранее визы стоили от $20 до $40.

Помимо России в перечень стран, которым будет выдаваться бесплатная виза, входят страны Евросоюза, США, Китай, Индия.

Как отмечает Reuters, страна пытается привлечь туристов после апрельских терактов, в результате которых погибли более 250 человек, включая 45 иностранцев. В мае туристический поток упал на 70,8% – это самый низкий уровень с момента окончания гражданский войны на Шри-Ланке, закончившейся в 2009 г.

Политика
Новости

Бывший вице-президент кредитовавшего партию Ле Пен банка вышел на свободу

Ведомости
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Бывший вице-президент обанкротившегося четыре года назад Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрий Меркулов вышел на свободу, сообщает «Коммерсантъ».

Меркулов был арестован в январе 2017 г. по делу о растрате средств (ст. 160 Уголовного кодекса) в ПЧРБ. Как пишет издание, дело дважды направлялось в московские районные суды, однако каждый раз материалы расследования возвращали в Генпрокуратуру, признавая дело неподсудным из-за допущенных следствием ошибок. В последний раз это произошло в феврале 2019 г., к этому моменту банкир провел в СИЗО уже более двух лет.

В марте 2017 г. Меркулову также предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве по другому делу – о хищениях в банке «Таурус», где он работал до перехода в ПЧРБ. Как рассказал адвокат банкира Сергей Старовойтов, следствие, видимо, уже не надеялось добиться продления ареста по делу о растрате в ПЧРБ, поэтому ходатайствовало об аресте по второму делу. Защита обжаловала арест, и суд отпустил бывшего вице-президента ПЧРБ в зале суда.

ПЧРБ известен тем, что, в 2014 г. кредитовал французскую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В июле 2016 г. ЦБ отозвал у ПЧРБ лицензию. Дыру в кредитной организации оценивали более чем в 27 млрд руб.

Финансы
Новости

A1 пообещала награду за данные об активах беглого банкира Беджамова

Ведомости
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A1, инвестподразделение «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. Об этом РБК сообщила пресс-служба A1.

Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, которая связана с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Беджамову и Маркус, отметила пресс-служба. Это касается всех юрисдикций, кроме российской, добавила компания, подчеркнув, что будет соблюдать условия анонимности и конфиденциальности. A1 также сообщила, что запускает рекламную кампанию на экранах аэропорта «Шереметьево» и центра бизнес-авиации «Внуково-3». Через них проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами бывших бенефициаров Внешпромбанка, пояснила компания.

Как уточнил директор по правовым вопросам A1 Александр Заблоцкис, речь идет о выплате фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены к взысканию.

A1 представляет интересы ликвидатора Внешпромбанка — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — в Высоком суде Лондона.

ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию в январе 2016 г. Дыра в нем оценивалась в 216 млрд руб. Маркус, возглавлявшая правление Внешпромбанка, приговорена российским судом к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Она признала вину. Беджамов находится за границей.

Политика
Новости

По делу о массовых беспорядках из-за акции 27 июля предъявили первое обвинение

Ведомости
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Участнику несанкционированной акции 27 июля в Москве Кириллу Жукову, задержанному ранее 31 июля, предъявили обвинение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, обвинение Жукову предъявлено по ст. 212 и ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках, применение насилия в отношении представителя власти). По первой статье ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы, по второй – либо до 200 000 руб. штрафа, либо до полугода ареста, либо до пяти лет лишения свободы.

30 июля Следственный комитет сообщил, что возбудил дело о массовых беспорядках из-за акции 27 июля. По данным издания «Проект», обвинения по этому делу предъявят шестерым участникам акции. Лидеров оппозиции и потенциальных кандидатов в депутаты Мосгорудмы среди фигурантов дела не будет, пишет «Проект».

Дела о применении насилия в отношении представителей власти были ранее возбуждены и против других участников акции. Одно было заведено на Евгения Коваленко, который, по данным следствия, бросил мусорный бак в бойца ОМОНа. Еще два дела, по данным ТАСС, завели из-за распыленного в бойцов Росгвардии перцового спрея и брошенного в полицейских куска бордюра.

В центре Москвы 27 июля прошла многотысячная не согласованная властями акция протеста в поддержку оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму, которых не стали регистрировать. По данным МВД, задержаны были 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

По ст. 212 УК осуждены многие фигуранты «болотного дела». Это дело было заведено после столкновений протестующих с полицией на Болотной площади 6 мая 2012 г.

Политика
Новости

РБК узнал об отказе переносить матч «Спартак» – «Динамо» из-за митинга оппозиции

Ведомости
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Представители Российской премьер-лиги (РПЛ), а также «Спартака» и «Динамо» отказались переносить матч этих двух команд из-за несогласованной акции протеста. Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, и подтвердил источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, РПЛ и клубы заняли консолидированную позицию, согласно которой матч должен пройти так, как и планировалось, – 3 августа в 19.00 на стадионе «Открытие арена» в Тушино. У МВД не было реальных механизмов влияния на ситуацию, подчеркнул источник.

31 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что начальник столичного управления МВД Олег Баранов направил в РПЛ письмо с просьбой перенести матч между «Спартаком» и «Динамо». По словам собеседника агентства, Баранов обосновал просьбу нехваткой полицейских из-за митинга оппозиции. В случае отказа РПЛ от переноса матча столичной полиции придется задействовать сотрудников из других регионов, не исключал источник ТАСС.

В пресс-службе московского «Спартака» ранее заявили РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча. Пресс-служба РПЛ в ответ на запрос ответила, что вся информация о времени и месте проведения матчей опубликована на сайте лиги.

Заявку на митинг 3 августа подавали члены незарегистрированной Либертарианской партии. Московская мэрия согласовала мероприятие на проспекте Академика Сахарова. Либертарианская партия на эту площадку не согласилась.

Экономика
Новости

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.

Снижение ставки было ожидаемым. Председатель ФРС Джером Пауэлл на июльских слушаниях в конгрессе подчеркнул необходимость бороться с низкой инфляцией, которая по-прежнему остается ниже целевых 2%. По его словам, слишком медленный рост цен будет способствовать сохранению низких процентных ставок, из-за чего в случае нового кризиса у центробанка будет мало возможностей стимулировать экономику и возникнет риск дефляции.

Большинство инвесторов и экономистов предсказывали снижение ставки на 25 базисных пунктов. Однако президент США Дональд Трамп рассчитывал на большее снижение. Он называл текущую денежную политику «безумной» и призывал опустить ставку, чтобы выдержать конкуренцию с Китаем.

В 2007–2008 гг. ФРС боролась с финансовым кризисом и агрессивно снижала ставку с 5,25% до нуля. Центробанк начал ужесточать денежную политику лишь в конце 2015 г., повысив ставку с 0–0,25% до 2,25–2,5%.

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