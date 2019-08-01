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Владимир Кехман стал студентом ГИТИСа

Художественный руководитель Новосибирского академического театра оперы и балета и основатель группы JFC Владимир Кехман стал студентом очного отделения Российского института театрального искусства (ГИТИС), сообщается на сайте вуза. Уточняется, что он зачислен на первый курс по договору об оказании платных образовательных услуг. Первым на это обратило внимание издание Colta.

Кехман выбрал специальность «искусство театральной режиссуры», срок обучения должен составить два года. Предполагается, что Кехман получит квалификацию преподавателя творческих дисциплин и режиссера музыкального театра.

Кехман в 1989 г. окончил факультет иностранных языков Самарского государственного педагогического университета, а в 2009 г. – продюсерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2007 г. Кехман был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, весной 2015 г. стал гендиректором Новосибирского академического театра оперы и балета. Кехман возглавил его после того, как Министерство культуры уволило прежнего директора Бориса Мездрича в связи со скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер».

В 2016 г. суд признал Кехмана банкротом по заявлению Сбербанка. Всего в реестр кредиторов Кехмана были включены долги на 9 млрд руб., они образовались из-за поручительств бизнесмена по кредитам его группы JFC, проходившей процедуру банкротства с 2012 г. Кехман являлся фигурантом уголовного дела о мошенничестве, но уголовное дело было сначала переквалифицировано на более легкую статью, а позже прекращено за истечением сроков давности.

В декабре 2017 г. Кехман ушел с поста гендиректора Новосибирского академического театра оперы и балета, продолжив работу в нем на посту художественного руководителя.