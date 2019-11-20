Forbes впервые оценил доходы звезд в Instagram

Forbes впервые составил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса по размеру доходов в Instagram. Лидером рейтинга стала телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Супер» и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Она размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день, отмечает издание. В ее профиле под ником xenia_sobchak часто встречаются отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Forbes оценил годовой доход Собчак от рекламы в Instagram в $1,6 млн.