Forbes впервые оценил доходы звезд в Instagram
Forbes впервые составил рейтинг звезд российского шоу-бизнеса по размеру доходов в Instagram. Лидером рейтинга стала телеведущая, генеральный продюсер телеканала «Супер» и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак. Она размещает по несколько рекламных постов в неделю, а иногда и в день, отмечает издание. В ее профиле под ником xenia_sobchak часто встречаются отметки брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Forbes оценил годовой доход Собчак от рекламы в Instagram в $1,6 млн.
На втором месте рейтинга находится телеведущая Регина Тодоренко с доходом в $0,86 млн, на третьем – певица Ольга Бузова. Годовой доход последней от рекламы в Instagram Forbes оценил в $0,86 млн. Девушки рекламируют в соцсети косметику, одежду и товары для детей.
Среди 15 самых зарабатывающих в Instagram блогеров только двое мужчин – автоблогер Алан Енилеев (четвертое место рейтинга) и боец смешанных боевых единоборств Хабиб Нурмагомедов (седьмое место). Доходы Енилеева и Нурмагомедова Forbes оценил в $0,85 млн и $0,57 млн соответственно. В топ-15 рейтинга также вошли певицы Полина Гагарина ($0,77 млн), Елена Темникова ($0,76 млн), актриса Анна Хилькевич ($0,57 млн), музыкальный продюсер Яна Рудковская ($0,56 млн), модель Дарья Клюкина ($0,56 млн), видеоблогер Ида Галич ($0,55 млн), певица Вера Брежнева ($0,48 млн), телеведущие Ирена Понарошку ($0,43 млн) и Виктория Боня ($0,41 млн), а также актриса Наталья Рудова ($0,4 млн).
Как отмечает Forbes, объема рынка рекламы в российском Instagram никто не знает. Объясняется это тем, что большую часть дохода звезды получают «всерую». По оценкам маркетплейса блогеров GetBlogger, по итогам 2018 г. оборот Instagram-рекламы в России составил 10 млрд руб., а по итогам 2019 г. составит 12–15 млрд руб.