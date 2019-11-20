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Президент ВТБ встретил инвесторов на вечеринке в образе героя из «Гарри Поттера»

Ведомости
Ведомости

Президент ВТБ Андрей Костин и топ-менеджмент группы встретили гостей торжественного приема форума «Россия зовет!» в образе героев книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Костин был в костюме директора школы Хогвардс-сити Андрея Дамблдоровича (по аналогии с персонажем книги Альбусом Дамблдором), сообщает РБК со ссылкой на одного из участников мероприятия.

Топ-менеджеры ВТБ были также в костюмах героев саги. Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев был в костюме Гарри Поттера, гендиректор «ВТБ капитала» – в костюме Рона Уизли, а старший вице-президент банка ВТБ Елена Колесник – Гермионы Грейнджер.

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По сюжету постановки торжественного приема все герои – студенты факультета Вэтэбор – чемпиона по квиддичу с 2008 г. Кроме того, в Хогвардс-сити есть факультеты: Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф (в оригинале четыре факультета: Гриффиндор, Когтевран, Слизерин, Пуффендуй).

Прием участников инвестфорума традиционно носит тематический характер. В 2018 г. Костин пришел на торжественный прием в образе одного из героев «Звездных войн» – Оби-Ван Кеноби, а Соловьев был в роли Люка Скайуокера.

Годом ранее Костин был в костюме Иосифа Сталина, сообщала газета Financial Times. Соловьев на вечеринке был в образе Никиты Хрущева. Тогда лозунгом мероприятия была фраза «Инвесторы всех стран, объединяйтесь». В пресс-службе ВТБ внешнее сходство топ-менеджеров в костюмах с советскими лидерами отрицали.

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