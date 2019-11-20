Президент ВТБ встретил инвесторов на вечеринке в образе героя из «Гарри Поттера»

По сюжету постановки торжественного приема все герои – студенты факультета Вэтэбор – чемпиона по квиддичу с 2008 г. Кроме того, в Хогвардс-сити есть факультеты: Сберебин, Альфенбах и Тинькомиф (в оригинале четыре факультета: Гриффиндор, Когтевран, Слизерин, Пуффендуй).