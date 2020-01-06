Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера

«Лучшей комедией/мюзиклом» признана картина «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино. А он сам – лучшим сценаристом. Сыгравший в этом фильме Брэд Питт удостоен награды за роль второго плана. Наградой также был отмечен сериал «Чернобыль» телеканала HBO, он стал лучшим в категории коротких сериалов.