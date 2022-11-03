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Разин заявил о планах воссоздать группу «Ласковый май» в новом составе

Ведомости

Музыкальная группа «Ласковый май» будет воссоздана в новом составе, заявил ее продюсер Андрей Разин в своем YouTube-канале.

«Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать», – сказал он.

Продюсер добавил, что все видео, связанные с Юрием Шатуновым и группой будут удалены из сети в течение нескольких месяцев за исключением каналов самого Разина и «Ласкового мая». Для новых исполнителей будут созданы отдельные страницы в соцсетях, пояснил Разин.

Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер ночью 23 июня на 49 году жизни. По словам специалистов сосудистого центра Домодедовской больницы, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Группа «Ласковый май» была основана в советском музыкальном кружке в 1986 г., а распалась уже в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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