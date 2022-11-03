Разин заявил о планах воссоздать группу «Ласковый май» в новом составе

Продюсер добавил, что все видео, связанные с Юрием Шатуновым и группой будут удалены из сети в течение нескольких месяцев за исключением каналов самого Разина и «Ласкового мая». Для новых исполнителей будут созданы отдельные страницы в соцсетях, пояснил Разин.