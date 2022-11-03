Разин заявил о планах воссоздать группу «Ласковый май» в новом составе
Музыкальная группа «Ласковый май» будет воссоздана в новом составе, заявил ее продюсер Андрей Разин в своем YouTube-канале.
«Группа "Ласковый май" будет создана заново из молодых ребят, которые будут работать», – сказал он.
Продюсер добавил, что все видео, связанные с Юрием Шатуновым и группой будут удалены из сети в течение нескольких месяцев за исключением каналов самого Разина и «Ласкового мая». Для новых исполнителей будут созданы отдельные страницы в соцсетях, пояснил Разин.
Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер ночью 23 июня на 49 году жизни. По словам специалистов сосудистого центра Домодедовской больницы, причиной смерти артиста стал обширный инфаркт. Группа «Ласковый май» была основана в советском музыкальном кружке в 1986 г., а распалась уже в 1992 г. из-за конфликта музыкантов с продюсером.
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