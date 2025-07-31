Таким образом Тимберлейк ответил на критику его «слабых» выступлений в ходе тура Forget Tomorrow, завершившегося 30 июля. Певец сообщил, что жить с такой болезнью изнурительно как психически, так и физически. По его словам, он был в шоке, когда ему поставили диагноз, но это объяснило его усталость и боль во время концертов.