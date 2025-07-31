Тимберлейк сообщил об обнаруженной у него болезни Лайма
Певец Джастин Тимберлейк страдает болезнью Лайма. Об этом сообщил сам артист в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Я говорю это не ради жалости ко мне, а чтобы пролить свет на то, с чем я боролся за кулисами», – написал он.
Таким образом Тимберлейк ответил на критику его «слабых» выступлений в ходе тура Forget Tomorrow, завершившегося 30 июля. Певец сообщил, что жить с такой болезнью изнурительно как психически, так и физически. По его словам, он был в шоке, когда ему поставили диагноз, но это объяснило его усталость и боль во время концертов.
Болезнь Лайма (или клещевой боррелиоз) – инфекционное заболевание, переносчиками которого являются иксодовые клещи. Боррелиоз лечится курсом антибиотиков на ранней стадии, может перейти в хроническую форму при отсутствии лечения.
Прежде об обнаружении болезни сообщали певец Джастин Бибер, певица Аврил Лавин, актер Бен Стиллер, певица и актриса, дочь Оззи Осборна Келли Осборн.