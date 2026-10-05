Оргкомитет Олимпийских игр 2032 года представил эмблемы турнира

13 января власти Брисбена показали визуализацию главного стадиона Олимпиады и Паралимпиады 2032 г. Арену стоимостью $2,3 млрд на 63 000 мест планируют построить в парке к северу от центра города. Там должны пройти соревнования по легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия Игр.