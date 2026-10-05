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Оргкомитет Олимпийских игр 2032 года представил эмблемы турнира

Сергей Пахомов
Jae Hong / AP Photo
Jae Hong / AP Photo

Международный олимпийский комитет (МОК) представил официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 г. в австралийском Брисбене. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МОКа.

Основой обеих эмблем стали два вида австралийских какаду. Отмечается, что дизайн вдохновлен характером, природой и самобытностью австралийского штата Квинсленд. Председатель координационной комиссии МОКа по подготовке Игр Микаэла Коджуанко Яворски отметила, что новая эмблема продолжает традицию олимпийской символики.

«Это также символ энтузиазма и амбиций, с которым целое поколение молодых спортсменов и болельщиков будет расти в течение следующих шести лет», – заявила она.

13 января власти Брисбена показали визуализацию главного стадиона Олимпиады и Паралимпиады 2032 г. Арену стоимостью $2,3 млрд на 63 000 мест планируют построить в парке к северу от центра города. Там должны пройти соревнования по легкой атлетике, а также церемонии открытия и закрытия Игр.

МОК объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2032 г. состоятся в австралийском Брисбене. МОК определил столицу олимпийских соревнований согласно новой процедуре: принимающая сторона впервые была избрана специальной комиссией.

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