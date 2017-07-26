Гендиректора увлеклись критикой в интернете
- Ванесса Фурманс
- / The Wall Street Journal
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Карьерные сайты, такие как Glassdoor, – регулярное чтение для ищущих работу. Однако теперь онлайн-отзывы часто просматривают генеральные директора, чтобы выяснить, что думают о них подчиненные, возможно, скорректировать корпоративную политику или даже возразить критикам.
Все больше сайтов, таких как Indeed.com, Vault.com, Kununu и Fairygodboss, позволяют пользователям оставлять анонимные отзывы о своих работодателях. Высказаться можно обо всем, начиная с размера зарплаты и льгот и заканчивая тем, что нравится или не нравится на рабочем месте.
Такая публичная и в то же время персонализированная критика вынуждает многих руководителей отслеживать отзывы и отвечать на них. Одни относятся к этому как к неизбежному злу, другие – как к полезному инструменту и показателю эффективности.
За последние три года Спенсер Раскофф, гендиректор сервиса по недвижимости Zillow Group, ответил примерно на 70 отзывов на Glassdoor. Его текущий рейтинг одобрения на сайте – 95%. Сооснователем Zillow Group был Рич Бартон, предприниматель, участвовавший также и в запуске Glassdoor. Многие гендиректора, активно отвечающие на отзывы на Glassdoor, как и Раскофф, имеют высокие рейтинги. «Погружен в последние отзывы о @zillow на @Glassdoor, – писал он в Twitter прошлой осенью. – Почти все недавние отзывы хорошие. Но кое над чем нам нужно поработать».
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