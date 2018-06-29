Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Посадить клиента в автобус

Как уральские программисты создали сервис, сводивший заказчиков автобусов с перевозчиками

Оказалось, что для успеха нужно создать собственный автопарк
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Идея сервиса родилась у выпускника Уральского федерального университета Андрея Калашникова и студента того же вуза Антона Назмиева в 2008 г. Назмиев подрабатывал в профорганизации университета и заказывал автобусы для студенческих мероприятий. Подходящий транспорт искать было непросто, переговоры с поставщиками услуг нередко затягивались.

Калашников работал программистом, Назмиев тоже умел программировать, и друзья решили создать сайт, чтобы заказчики могли моментально находить нужный транспорт. Сейчас интернет-агрегатор «Автобус 1» дает работу 55 000 автобусов в 72 городах России. В 2017 г. выручка сервиса составила 350 млн руб., план на 2018 г. – до 600 млн.

Калашников и Назмиев зарегистрировали компанию «Бизнес партнер» в 2009 г. Сервис назвали «Автобус 66» по телефонному коду Екатеринбурга, а через несколько лет переименовали в «Автобус 1». Вложений в бизнес не потребовалось: сайт программисты сделали сами на квартире у Калашникова, автобусы появились из парков, с которыми Назмиев уже имел контакты. Сначала клиентами были небольшие компании, которым нужно было перевезти сотрудников, и люди, искавшие транспорт для похорон или свадеб.

В месяц друзья тратили по 20 000 руб. на интернет-рекламу и продвижение сайта в сети, а зарабатывали на комиссионных – 25-28% от стоимости заказа.

По словам Калашникова, у большинства автобусных парков в России всего 5–8 автобусов, а владеет парком, как правило, бывший водитель автобуса. Он слабо разбирается в коммерции и маркетинге, носит с собой кнопочный мобильный телефон. Передавать заказы, договариваться о поездках с такими поставщиками можно только по телефону – Калашников и Назмиев даже пытались создать мобильное приложение для приема заказов, но ничего не получилось: большинство владельцев автобусных парков не пользуются мобильным интернетом.

Перевозчики говорят, что охотно сотрудничают с «Автобусом 1», потому что получают от него постоянные заказы. Краснодарский предприниматель Алексей Башкиров, у которого 10 автобусов, уже год работает с «Автобусом 1» и возит по Краснодарскому краю сотрудников разных компаний, которых надо доставить с работы и на работу. За год количество поездок, которые совершают его автобусы, увеличилось на 60%.

Простые схемы

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Комментарии  ()
komandir
06:58 29.06.2018
Прошу прощения чуть добавлю. Это одна из лучших статей для анализа на тему венчуризации в нашей стране. В общем у ребят 350 млн выручки. Они работают на комиссии. Комиссия процентов 10. То есть доходы - 35 млн. Они все уходят на 100 человек( в упор не понимаю когда стартаперы гордятся количеством) + 30% отчисления ростовщикам. Денег практически не остается. Отсюда и разрывы. Тогда вопрос зачем им этот рост? Наверное, Кто-то давал деньги и требовал роста. То есть главная проблема они живут в этой стране, но компанию строят по западным лекалам под продажу. Там есть фондовый рынок, который позволит продать маломаржинальную компанию дорого, у нас его нет. Покупать ее можно только на ожидании кэша, а кэша у них нет. То есть она не может стоить дорого. Поэтому шансы привлечь инвестора практически малореальные, если конечно не появится человек который может впарить проект за Миллиард Грефу, или структуре от Росавтодора. Но парней будут отжимать. Может конечно кто и западным инвесторам продаст по подобной схеме. По другому деньги не заработать, то есть по классической схеме инвестирования на таких маломаржинальных бизнесах. В общем нужна полная модернизация экономики с переходом на АО, и созданием рынка продаж акций компаний.
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