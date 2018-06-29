Как уральские программисты создали сервис, сводивший заказчиков автобусов с перевозчиками

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Программистам Андрею Калашникову и Антону Назмиеву пришлось учиться работать с небольшими автобусными парками, чтобы создать успешный сервис автобусных перевозок Максим Стулов / Ведомости

Идея сервиса родилась у выпускника Уральского федерального университета Андрея Калашникова и студента того же вуза Антона Назмиева в 2008 г. Назмиев подрабатывал в профорганизации университета и заказывал автобусы для студенческих мероприятий. Подходящий транспорт искать было непросто, переговоры с поставщиками услуг нередко затягивались.

Калашников работал программистом, Назмиев тоже умел программировать, и друзья решили создать сайт, чтобы заказчики могли моментально находить нужный транспорт. Сейчас интернет-агрегатор «Автобус 1» дает работу 55 000 автобусов в 72 городах России. В 2017 г. выручка сервиса составила 350 млн руб., план на 2018 г. – до 600 млн.

Калашников и Назмиев зарегистрировали компанию «Бизнес партнер» в 2009 г. Сервис назвали «Автобус 66» по телефонному коду Екатеринбурга, а через несколько лет переименовали в «Автобус 1». Вложений в бизнес не потребовалось: сайт программисты сделали сами на квартире у Калашникова, автобусы появились из парков, с которыми Назмиев уже имел контакты. Сначала клиентами были небольшие компании, которым нужно было перевезти сотрудников, и люди, искавшие транспорт для похорон или свадеб.

В месяц друзья тратили по 20 000 руб. на интернет-рекламу и продвижение сайта в сети, а зарабатывали на комиссионных – 25-28% от стоимости заказа.

По словам Калашникова, у большинства автобусных парков в России всего 5–8 автобусов, а владеет парком, как правило, бывший водитель автобуса. Он слабо разбирается в коммерции и маркетинге, носит с собой кнопочный мобильный телефон. Передавать заказы, договариваться о поездках с такими поставщиками можно только по телефону – Калашников и Назмиев даже пытались создать мобильное приложение для приема заказов, но ничего не получилось: большинство владельцев автобусных парков не пользуются мобильным интернетом.

Перевозчики говорят, что охотно сотрудничают с «Автобусом 1», потому что получают от него постоянные заказы. Краснодарский предприниматель Алексей Башкиров, у которого 10 автобусов, уже год работает с «Автобусом 1» и возит по Краснодарскому краю сотрудников разных компаний, которых надо доставить с работы и на работу. За год количество поездок, которые совершают его автобусы, увеличилось на 60%.

Простые схемы